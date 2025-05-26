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Самарчанка хотела продать машину, но потеряла во время сделки 1,3 млн рублей

Покупатель попросил данные банковской карты 58-летней пострадавшей. Позже похитил приличную сумму. Авто продать так и не удалось.

Покупатель попросил данные банковской карты 58-летней пострадавшей. Позже похитил приличную сумму. Авто продать так и не удалось. Возбуждено уголовное дело, рассказали в региональном главке.

Женщина опубликовала информацию о продаже машины на одном из профильных сайтов. С ней связался незнакомец и предложил внести задаток. Но попросил сведения о ее «пластике».

Самарчанка поделилась данными и ожидала поступление средств. Однако те не пришли. Плюс потеряла свои 1,3 млн рублей. Неизвестный перестал отвечать. Местная жительница обратилась за помощью к правоохранителям.

Недавно писали, что в 63-м регионе мошенники обманом получили 80 тыс. рублей от пенсионерки.

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