Самарчанка хотела продать машину, но потеряла во время сделки 1,3 млн рублей

Покупатель попросил данные банковской карты 58-летней пострадавшей. Позже похитил приличную сумму. Авто продать так и не удалось. Возбуждено уголовное дело, рассказали в региональном главке.
Женщина опубликовала информацию о продаже машины на одном из профильных сайтов. С ней связался незнакомец и предложил внести задаток. Но попросил сведения о ее «пластике».
Самарчанка поделилась данными и ожидала поступление средств. Однако те не пришли. Плюс потеряла свои 1,3 млн рублей. Неизвестный перестал отвечать. Местная жительница обратилась за помощью к правоохранителям.
Недавно писали, что в 63-м регионе мошенники обманом получили 80 тыс. рублей от пенсионерки.
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