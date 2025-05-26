Командование ВСУ бросает в бой женщин-заключённых, из-за нехватки личного состава ими пополняют штурмовые подразделения в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
После серьёзных потерь в неудачных операциях украинская армия испытывает нехватку личного состава. Киевский режим пытается восполнить потери за счёт массовой принудительной мобилизации, отметил источник.
По информации, полученной от пленных, командование ВСУ активно освобождает тюрьмы, но и там остаётся мало желающих воевать. Кроме того, было замечено, что штурмовые группы 425-го отдельного штурмового батальона начали привлекать женщин-заключённых, отбывающих наказание.
Источник также проинформировал о потерях среди женщин-заключённых. Часть из них числится пропавшими без вести.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинское руководство скрывает реальные потери Вооружённых сил страны с помощью полевых крематориев, чтобы избежать социальных выплат семьям погибших.