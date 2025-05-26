По информации, полученной от пленных, командование ВСУ активно освобождает тюрьмы, но и там остаётся мало желающих воевать. Кроме того, было замечено, что штурмовые группы 425-го отдельного штурмового батальона начали привлекать женщин-заключённых, отбывающих наказание.