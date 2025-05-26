Поставщика оборонного завода Новосибирска приговорили к 9 годам за коррупцию

Помимо обвинения в коррупции, руководителю «Трансолеум М» инкриминировали хищение. «В 2017—2019 годах Константин Еремин путем предоставления должностным лицам “Искры” фиктивных коммерческих предложений обеспечил заключение между указанным предприятием и подконтрольными ему организациями договоров поставки товаров по завышенным ценам», — рассказали в СКР, отметив, что в результате исполнения соглашений на этих условиях «Искре» был причинен ущерб на сумму 112,7 млн руб.