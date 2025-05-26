Фотокорреспондент из США Дэвид Гуттенфельдер и канадский блогер Брэндон Митчел незаконно побывали в Курской области во время вторжения на ее территорию украинских войск, сообщает РИА Новости, ссылаясь на публикации американца и канадца в соцсетях.
«Митчел, канадский волонтер, блогер и наемник побывал в Судже, откуда публиковал фото и видео в своём блоге в Instagram* с подписью “Из России с любовью” и нецензурным жестом», — говорится в публикации.
По информации агентства, Митчел также занимался сбором средств для подразделений ВСУ, задействованных во вторжении в российский регион.
Сообщается, что Гуттенфельдер, посетивший Курскую область в качестве журналиста, впоследствии опубликовал снимки разрушений в Судже, убитых военнослужащих и попавших в плен бойцов ВС РФ.
Ранее в российском МИД заявили, что РФ фиксирует все случаи незаконного проникновения западных журналистов на территорию страны. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, к таким журналистам будут применены соответствующие меры.