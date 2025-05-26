Фотограф из США и канадский блогер незаконно побывали в Курской области

Фотокорреспондент из США Дэвид Гуттенфельдер и канадский блогер Брэндон Митчел незаконно побывали в Курской области во время вторжения на ее территорию украинских войск, сообщает РИА Новости, ссылаясь на публикации американца и канадца в соцсетях.