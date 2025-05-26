22-летний омич может получить срок за обман пожилых пенсионеров

Следствие установило, что с ноября по декабрь 2024 года юноша входил в преступную сеть мошенников. Злоумышленники убеждали жертв, что их сбережения находятся под угрозой из-за «рискующих попасть к террористам», и требовали передать деньги «для сохранности». Курьер забирал наличные у потерпевших и переводил их на счета сообщников, оставляя себе небольшой процент.