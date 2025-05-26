22-летний омич может получить срок за обман пожилых пенсионеров

Прокуратура Ленинского округа Омска потребовала для 22-летнего участника группировки телефонных мошенников 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Молодой человек трудился в качестве курьера в составе преступной группы, которая обманывала омичей, представляясь сотрудниками полиции, «Госуслуг» и «Энергосбыта».
Следствие установило, что с ноября по декабрь 2024 года юноша входил в преступную сеть мошенников. Злоумышленники убеждали жертв, что их сбережения находятся под угрозой из-за «рискующих попасть к террористам», и требовали передать деньги «для сохранности». Курьер забирал наличные у потерпевших и переводил их на счета сообщников, оставляя себе небольшой процент.
Всего действия группы привели к хищению более 3,3 млн рублей у шести жителей города. Подсудимый полностью признал вину, однако не возместил ущерб.
«Суду предложено назначить наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также взыскать с осужденного полную сумму ущерба», — сообщили в прокуратуре.
Окончательное решение будет вынесено 29 мая после последнего слова подсудимого.