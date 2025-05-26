Врачи борются за жизнь новорожденного, получившего серьезные ожоги

По предварительным данным, инцидент произошёл в квартире, где отец оставил включённый фен в кроватке, что могло стать причиной возгорания. В пресс-службе МЧС по РБ уточнили, что мать в это время отводила старших детей, 4 и 2 лет, в детский сад. В какой-то момент в детской кроватке загорелись покрывало, матрас и одежда на младенце.