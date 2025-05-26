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«Битцевский маньяк» подал в суд на ФСИН

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин подал в суд на ФСИН, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.

Источник: AP 2024

«В суде зарегистрировано административное исковое заявление Пичушкина А. Ю. к ФСИН России об оспаривании решений и действий», — сказали в суде.

Суть исковых требований пока не раскрывается.

Беседу по иску суд проведет 29 мая.

Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990—2000-х, в основном — в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил «Битцевского маньяка» к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.

ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.