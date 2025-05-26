ФСБ устроила облаву на подпольных оружейников

В период с марта по апрель текущего года из обращения было изъято 404 единицы огнестрельного оружия как отечественного, так и зарубежного производства. В числе изъятого оружия — пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и ружья. Кроме того, обнаружено свыше 136 килограммов взрывчатых веществ, включая аммонал, гексоген, пластит, тротил и порох, а также гранаты, запалы и более 56 тысяч патронов различных калибров.