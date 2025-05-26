Жена рэпера Паши Техника бесследно исчезла в Таиланде

«Она (Карицкая — прим. URA.RU) сейчас в Таиланде, где против нее завели уголовное дело за клевету на наркологическую клинику, принадлежащую нашим соотечественникам. По ее словам, именно там Паше [Технику] назначили терапию, которая в итоге привела к его смерти. Сегодня ее вызвали в отделение, и, по словам близких, с тех пор она не выходит на связь», — говорится в сообщении telegram-канала «Проект выжившие».