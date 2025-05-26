В КНДР ремонтируют поврежденный при спуске на воду новый эсминец

Происшествие с эсминцем случилось в среду, 21 мая, в порту Чхончжин. При спуске нового судна водоизмещением 5 тысяч тонн не была обеспечена параллельность движения платформы, из-за чего его корма преждевременно сошла с направляющих и эсминец сел на мель.