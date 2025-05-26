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В КНДР ремонтируют поврежденный при спуске на воду новый эсминец

Расследование аварии в порту Чхончжин продолжается.

Источник: Аргументы и факты

В КНДР ремонтируют поврежденный при аварии во время спуска на воду новый эсминец. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Также продолжается расследование аварии — были арестованы главный инженер Чхончжинской судостроительной верфи, начальник цеха общего монтажа корпуса и замдиректора по административным делам.

Происшествие с эсминцем случилось в среду, 21 мая, в порту Чхончжин. При спуске нового судна водоизмещением 5 тысяч тонн не была обеспечена параллельность движения платформы, из-за чего его корма преждевременно сошла с направляющих и эсминец сел на мель.

Присутствовавший на мероприятии лидер КНДР Ким Чен Ын назвал причиной произошедшего преступную халатность.