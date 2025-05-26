«Битцевский маньяк» подал на ФСИН в суд

Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», подал в суд на ФСИН. В Замоскворецком суде столицы рассказали РИА Новости, что зарегистрировано «административное исковое заявление Пичушкина А. Ю.» к ФСИН РФ. Речь в заявлении идет «об оспаривании решений и действий».
Суть исковых требований, как отмечает агентство, пока не раскрывается. Беседу по иску суд собирается провести 29 мая.
На счету Пичушкина 49 жертв, он совершал преступления в 1990—2000-х, в основном — в Битцевском лесу в Москве, с особой жестокостью убивая людей, которые находились в беспомощном состоянии. В октябре 2007 года Мосгорсуд приговорил «Битцевского маньяка» к пожизненному заключению в колонии особого режима.
ФСИН в начале апреля сообщила: раскрыта причастность Пичушкина еще к 11 убийствам в московском районе Северное Бутово.