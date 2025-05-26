«Битцевский маньяк» подал на ФСИН в суд

На счету Пичушкина 49 жертв, он совершал преступления в 1990—2000-х, в основном — в Битцевском лесу в Москве, с особой жестокостью убивая людей, которые находились в беспомощном состоянии. В октябре 2007 года Мосгорсуд приговорил «Битцевского маньяка» к пожизненному заключению в колонии особого режима.