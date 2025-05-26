Очевидица рассказала, что ВСУ в Разливе расстреляли пленных бойцов ВС РФ

Двое попавших в плен бойцов ВС РФ были расстреляны украинскими военными в селе Разлив ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на местную жительницу.
По словам собеседницы агентства, однажды утром она и ее сын услышали стрельбу. Когда выстрелы стихли, сын женщины вышел на улицу, а когда вернулся, сообщил о расстреле бойцов.
«Заходит обратно в дом и говорит: “Мам, эта самая украинская армия расстреляли российских двух солдат”», — рассказала жительница села.
Она отметила, что российские военнослужащие были демонстративно убиты на улице.
Ранее сообщалось о возбуждении российскими следователями уголовного дела по факту расстрела ВСУ мирных жителей в Курской области.