Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидица рассказала, что ВСУ в Разливе расстреляли пленных бойцов ВС РФ

По словам женщины, российские военные были демонстративно убиты на улице села.

Источник: Аргументы и факты

Двое попавших в плен бойцов ВС РФ были расстреляны украинскими военными в селе Разлив ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на местную жительницу.

По словам собеседницы агентства, однажды утром она и ее сын услышали стрельбу. Когда выстрелы стихли, сын женщины вышел на улицу, а когда вернулся, сообщил о расстреле бойцов.

«Заходит обратно в дом и говорит: “Мам, эта самая украинская армия расстреляли российских двух солдат”», — рассказала жительница села.

Она отметила, что российские военнослужащие были демонстративно убиты на улице.

Ранее сообщалось о возбуждении российскими следователями уголовного дела по факту расстрела ВСУ мирных жителей в Курской области.