В Самарской области мужчина избил бутылкой знакомую и угрожал ей убийством

Конфликт произошел в мае в Нефтегорском районе губернии во время застолья. Подробностями поделились представители регионального главка.
Об инциденте рассказала 45-летняя пострадавшая. Уточнила: выпивала со знакомым. Позже попросила того уйти. Отказался. Поссорились. Далее мужчина ударил ее бутылкой по голове и продолжил бить руками. Угрожал убийством.
После правоохранители задержали 56-летнего подозреваемого. Вину признал. Добавил: хотел припугнуть подругу. Лишать жизни не планировал. Сейчас проходит по уголовному делу. Находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
До этого в губернии пьяный мужчина попал под суд за избиение экс-сожительницы.
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