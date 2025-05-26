В Самарской области мужчина избил бутылкой знакомую и угрожал ей убийством

Об инциденте рассказала 45-летняя пострадавшая. Уточнила: выпивала со знакомым. Позже попросила того уйти. Отказался. Поссорились. Далее мужчина ударил ее бутылкой по голове и продолжил бить руками. Угрожал убийством.