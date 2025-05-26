В Самаре злостного нарушителя ПДД лишили автомобиля и части зарплаты

В декабре 2024 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Nissan Almera для стандартной проверки. За рулём находился 46-летний мужчина, поведение которого вызвало подозрения в состоянии алкогольного опьянения.
Медицинский осмотр водитель проходить отказался, после чего его отстранили от управления машиной, а сам автомобиль отправили на штрафстоянку.
Выяснилось, что мужчина неоднократно судим за аналогичные нарушения, однако повторные меры воздействия не возымели эффекта — он снова сел пьяным за руль.
В разговоре с инспекторами он признался, что накануне вечером употреблял спиртное, а утром решил поехать по делам, не дождавшись, пока алкоголь полностью выветрится.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. После завершения расследования суд вынес приговор: мужчине назначили 1 год и 3 месяца принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% дохода в пользу государства.
Помимо этого, ему запретили управлять транспортными средствами в течение 4 лет. Автомобиль изъят и передан в государственную собственность.
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