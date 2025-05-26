Двухлетний ребенок в Москве выпал из окна, опершись на москитную сетку

На востоке столицы маленький ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел утром в квартире на 2-й Владимирской улице. В момент падения мать девочки ненадолго вышла в другую комнату. Пострадавшая, родившаяся в 2023 году, была госпитализирована.
Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также следит за ходом и результатами процессуальной проверки.
— Родители! Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра в помещении, где открыто окно или есть хоть малейшая вероятность, что малыш может его открыть самостоятельно, — написали в Telegram-канале прокуратуры.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова наградила 12-летнего подростка Амира, который спас трехлетнего мальчика, повисшего на карнизе девятого этажа. После инцидента школьник захотел стать спасателем.
В Якутске четырехлетний ребенок выпал с девятого этажа и выжил. Прибывшие на место врачи доставили ребенка в крайне тяжелом состоянии в больницу.