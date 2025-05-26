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ФСБ выявила более 170 подпольных оружейников в 58 регионах РФ за два месяца

В марте и апреле силовики накрыли 62 подпольные мастерские по изготовлению оружия.

Источник: Комсомольская правда

За март и апрель 2025 года российские силовики ликвидировали 62 подпольные мастерские, где изготавливали и модернизировали оружие, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 172 человек из 58 регионов России, которые занимались незаконным оборотом оружия, его восстановлением и продажей.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяли 404 единицы огнестрельного оружия, включая пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, карабины, ружья, а также гранаты и запалы. Кроме того, силовики обнаружили 136 килограммов взрывчатых веществ, таких как тротил, гексоген, аммонал и порох, а также свыше 56 тысяч патронов разного калибра.

Ранее в Тверской области сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт на объекте Министерства обороны в городе Вышний Волочек. В ведомстве уточнили, что задержаны двое граждан России подростков, которые поддерживали идеи массовых убийств и неонацизма.