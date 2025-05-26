ФСБ выявила более 170 подпольных оружейников в 58 регионах РФ за два месяца

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяли 404 единицы огнестрельного оружия, включая пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, карабины, ружья, а также гранаты и запалы. Кроме того, силовики обнаружили 136 килограммов взрывчатых веществ, таких как тротил, гексоген, аммонал и порох, а также свыше 56 тысяч патронов разного калибра.