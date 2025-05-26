Плюнул в охранника: мужчина собирался взорвать здание посольства США

«Подсудимый обвиняется в попытке взорвать посольство США и высказывании угроз в адрес президента Трампа», — говорится в заявлении директора ФБР Кэша Пателя. «Это подлое и насильственное поведение не будет терпимо ни дома, ни за границей, и ФБР, работая с нашими партнерами, привлечет его к ответственности за его опасные действия».