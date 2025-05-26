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Плюнул в охранника: мужчина собирался взорвать здание посольства США

Мужчина арестован по подозрению в попытке взорвать здание посольства США в Израиле.

Мужчина арестован по подозрению в попытке взорвать здание посольства США в Израиле. Американской гражданин Джозеф Ноймайер депортирован израильскими властями после того, как в его сумке были обнаружены три бутылки с зажигательной смесью, сообщает министерство юстиции.

Федеральные чиновники сообщают, что в воскресенье агенты арестовали мужчину, обвиняемого в попытке взорвать бомбу в тель-Авивском отделении посольства США в Израиле, говорится в пресс-релизе американского Министерства юстиции.

Согласно пресс-релизу министерства юстиции США, Джозеф Ноймайер, имеющий двойное гражданство США и Германии, был арестован в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке после того, как был депортирован израильскими официальными лицами.

The Guardian не смогла проверить детали уголовного дела, упомянутого в пресс-релизе Министерства юстиции, поскольку по состоянию на вторую половину дня воскресенья материалы дела не обновлялись. Министерство юстиции не ответило на запрос The Guardian о предоставлении доступа к копии уголовного дела.

По данным министерства юстиции, Ноймайер прибыл в Израиль в апреле. Затем стало известно, что на прошлой неделе 28-летний мужчина прибыл в отделение посольства США в Тель-Авиве с рюкзаком и плюнул в охранника посольства.

Когда охранник попытался арестовать его, Ноймайеру удалось вырваться и убежать, оставив свой рюкзак, пишет The Guardian.

Министерство юстиции СГА заявило, что в рюкзаке были три бутылки с зажигательной смесью. Сообщается, что сотрудники полиции проследили за подозрительным типом до отеля и арестовали его.

В пресс-релизе департамента также утверждается, что аккаунт в социальной сети, предположительно связанный с Ноймайером, гласил: «Присоединяйтесь ко мне, когда я сожгу посольство в Тель-Авиве. Смерть Америке, смерть американцам и к черту Запад». Официальные лица утверждают, что мужчина также якобы публиковал угрозы убить Дональда Трампа.

Дипломатический офис в Тель-Авиве был местом расположения посольства США до 2018 года, когда американское посольство официально переехало в Иерусалим на церемонию, за которой наблюдала Иванка Трамп, дочь президента Америки.

«Подсудимый обвиняется в попытке взорвать посольство США и высказывании угроз в адрес президента Трампа», — говорится в заявлении директора ФБР Кэша Пателя. «Это подлое и насильственное поведение не будет терпимо ни дома, ни за границей, и ФБР, работая с нашими партнерами, привлечет его к ответственности за его опасные действия».

Сообщается, что в воскресенье Ноймайер предстал перед судьей, и ему было приказано взять его под стражу без залога.

Арест Ноймайера был произведен через несколько дней после того, как власти Вашингтона, округ Колумбия, арестовали мужчину в связи с убийством двух сотрудников посольства Израиля, напоминает The Guardian.