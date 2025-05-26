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На юге Казахстана вынесли приговор по делу о смертельном пожаре на АЗС: двое осуждены

Жетысайский районный суд Туркестанской области признал виновными двух сотрудников ТОО в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Прокуратуру Туркестанской области.

Источник: EL.kz

Инцидент произошёл на автозаправочной станции в городе Жетысай. Из-за нарушений требований техники безопасности произошёл пожар, в результате которого по неосторожности погибли два человека.

Судебное разбирательство установило, что причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности. По версии гособвинения, действия водителя и управляющего директора компании привели к возгоранию, закончившемуся фатально.

29 апреля 2025 года суд приговорил обоих подсудимых — водителя и управляющего — к 5 годам лишения свободы. Они признаны виновными по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения правил безопасности.

Часть материального и морального ущерба пострадавшим сторонам была возмещена. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.