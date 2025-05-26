Осужденных украинок забрали из тюрем на передовую

Собеседник агентства добавил, что осужденных украинок направляют для пополнения штурмовых подразделений ВСУ в Сумской области. Также он отметил, что на передовой уже зафиксированы случаи гибели женщин-заключенных. Некоторые из них и вовсе считаются пропавшими без вести.