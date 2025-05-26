«Бессвязно кричал»: сломавший подлокотник древнего трона пьяный мужчина арестован

Мужчина был задержан после того, как сломал подлокотник древнего трона во Вьетнаме. В конце прошедшей недели полиция задержала мужчину после того, как он сломал подлокотник древнего вьетнамского трона, признанного «национальным достоянием», сообщают государственные СМИ Вьетнама.
Трон восходит к династии Нгуен, последней королевской династии Вьетнама, которая просуществовала с 1802 по 1945 год, сообщает CNN.
Согласно данным ЮНЕСКО, династия Нгуен основала город Хюэ в центре страны в качестве столицы Вьетнама, когда она находилась у власти. Памятники города, в том числе несколько королевских дворцов, ритуальные места и гробницы, были объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Трон, который был сломан в субботу, находился во дворце Тай Хоа в Хюэ, «самом важном сооружении» города, где императоры держали двор и проводили королевские церемонии, сообщает Vietnam News.
Вскоре после 12 часов дня в субботу (1 час ночи по восточному времени) мужчина с «признаками сильного опьянения» вошел в огороженную веревкой запретную зону дворца и взобрался на трон, сообщает Vietnam News. Затем он «бессвязно закричал» и сломал левый подлокотник церемониального кресла, сообщается на государственном новостном сайте.
На фотографии, опубликованной официальной газетой правящей коммунистической партии Вьетнама «Ньян Дан», изображена часть подлокотника, на которой изображена голова дракона, лежащая на полу. Рядом с ней лежат два других фрагмента подлокотника.
Человек, который сломал трон, был отправлен на психиатрическую экспертизу, сообщает Vietnam News, в связи с его «нестабильным психическим состоянием», которое включало «бред и бессвязную речь».
Меры безопасности ужесточаются по всему комплексу памятников, «с акцентом на защиту артефактов и национальных сокровищ», — добавил государственный новостной сайт.