«Бессвязно кричал»: сломавший подлокотник древнего трона пьяный мужчина арестован

Вскоре после 12 часов дня в субботу (1 час ночи по восточному времени) мужчина с «признаками сильного опьянения» вошел в огороженную веревкой запретную зону дворца и взобрался на трон, сообщает Vietnam News. Затем он «бессвязно закричал» и сломал левый подлокотник церемониального кресла, сообщается на государственном новостном сайте.