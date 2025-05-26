Средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Тульской и Калужской областями

Ранее там сообщили, что в ночь на 26 мая над регионами России было сбито 96 украинских дронов самолетного типа. Больше всего дронов уничтожено в небе над Брянской областью — 31. Над Белгородской областью ликвидировано 16 украинских БПЛА. В Курском регионе сбито 11 беспилотников. Отмечается, что один дрон был сбит на территории Республики Татарстан.