Средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Тульской и Калужской областями

Над Тульской и Калужской областями сбили семь украинских дронов.
Утром в понедельник, 26 мая, дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над Тульской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Утром 26 мая текущего года в период с 7.20 до 7.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Тульской области и два БПЛА — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее там сообщили, что в ночь на 26 мая над регионами России было сбито 96 украинских дронов самолетного типа. Больше всего дронов уничтожено в небе над Брянской областью — 31. Над Белгородской областью ликвидировано 16 украинских БПЛА. В Курском регионе сбито 11 беспилотников. Отмечается, что один дрон был сбит на территории Республики Татарстан.