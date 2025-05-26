ФСБ раскрыла данные о нелегальных «оружейниках» и подпольных мастерских

В ФСБ сообщили о задержании в 58 субъектах РФ 172 человек, которые причастны к незаконному обороту оружия. В силовом ведомстве уточнили, что прекращена работа 62 подпольных мастерских по переделке оружия.
Спецоперация ФСБ проводилась в марте-апреле: по адресам проживания «оружейников» были проведены оперативно-разыскные мероприятия, а также следственные действия.
Из незаконного оборота изъято 404 единицы огнестрельного оружия: пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, карабины, ружья и др. Изъяты гранаты и запалы, свыше 136 кг взрывчатых веществ, включая аммонал, гексоген и пластит, и порядка 56 тысяч патронов.
По данным ведомства, прекращена деятельность 62 подпольных мастерских, в которых модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы.