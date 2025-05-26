Рейс пришлось перенаправить: пассажир пытался открыть двери для выхода из самолета

В Соединенных Штатах FAA проводит политику абсолютной нетерпимости к недисциплинированному поведению пассажиров, число которых в 2021 году достигло рекордного уровня, когда было зарегистрировано почти 6000 инцидентов, напоминает CNN. С тех пор количество сообщений значительно сократилось, но, по данным FAA, в 2023 году по-прежнему произошло более 2000 инцидентов. В 2023 году было возбуждено более 400 судебных исков, и с таких пассажиров были взысканы штрафы на сумму 7,5 миллионов долларов.