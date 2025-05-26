Рейс пришлось перенаправить: пассажир пытался открыть двери для выхода из самолета

Рейс из японской столицы в американский Хьюстон был перенаправлен в Сиэтл в субботу после того, как пассажир попытался открыть две двери для выхода из самолета, сообщили ФБР и представитель порта Сиэтла.
Экипаж и пассажиры задержали человека, который после приземления был доставлен в больницу для медицинского обследования, говорится в заявлении ФБР.
Как сообщает CNN, рейс 114 авиакомпании All Nippon Airways, следовавший из японского аэропорта Ханэда в международный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне, был перенаправлен «из-за неуправляемого пассажира», сообщили в авиакомпании.
Самолет — Boeing 787−9 Dreamliner — находился в воздухе около 10 часов, когда приземлился в международном аэропорту Сиэтл-Такома около 4 часов утра по местному времени, сообщается на сайте отслеживания рейсов FlightAware.
«Полиция порта Сиэтл была вызвана из-за сообщений о пассажире, который пытался открыть входную дверь во время полета», — сообщил CNN в воскресенье пресс-секретарь Крис Гизло.
Гизло добавил, что среди оставшихся пассажиров и летного экипажа не было сообщений о каких-либо травмах.
«В нашем отчете говорится, что рейс был отклонен из-за беспокойства пассажиров», — сообщил CNN в воскресенье представитель Федерального управления гражданской авиации США.
По данным All Nippon Airways, после прибытия на взлетно-посадочную полосу в Сиэтле второй пассажир стал неуправляемым. По данным ФБР, этот человек был расстроен тем, что рейс был изменен, и ударил кулаком в дверь туалета.
Этот человек был «отстранен за недисциплинированное поведение перед вылетом самолета в Хьюстон», — отметил Гизло. «Это не имело отношения к делу, и пассажир был высажен без происшествий».
Никаких обвинений, связанных с инцидентом, предъявлено не было, добавили в ФБР.
По данным авиакомпании и FlightAware, рейс продолжился в Хьюстон и приземлился незадолго до 13:00 по местному времени без происшествий.
Аналогичный инцидент произошел в апреле, когда рейс, перевозивший более 200 человек из индонезийского острова Бали в Мельбурн, был вынужден развернуться после того, как пассажир попытался взломать дверь самолета, когда самолет пролетал над Индийским океаном, сообщает лоукостер Jetstar.
В Соединенных Штатах FAA проводит политику абсолютной нетерпимости к недисциплинированному поведению пассажиров, число которых в 2021 году достигло рекордного уровня, когда было зарегистрировано почти 6000 инцидентов, напоминает CNN. С тех пор количество сообщений значительно сократилось, но, по данным FAA, в 2023 году по-прежнему произошло более 2000 инцидентов. В 2023 году было возбуждено более 400 судебных исков, и с таких пассажиров были взысканы штрафы на сумму 7,5 миллионов долларов.
В ноябре прошлого года неуправляемый пассажир попытался взломать дверь самолета, летевшего рейсом из Милуоки, ранив бортпроводника и вынудив других пассажиров заклеить его скотчем.
Согласно отчету департамента общественной безопасности международного аэропорта Даллас Форт-Уэрт, мужчина якобы сказал стюардессе, что хочет и должен «немедленно покинуть самолет».
Также в прошлом году мужчине было предъявлено обвинение в неспровоцированном избиении пассажира на борту рейса United Airlines после того, как он несколько раз ударил этого человека кулаком до крови.