Трагедия в Сырдарьинской области: трое мужчин погибли при очистке канализационного колодца

67-летний местный житель спустился в канализационный колодец глубиной около пяти метров, чтобы провести его очистку. Однако из-за скопившихся ядовитых газов ему внезапно стало плохо.
На помощь бросился его 39-летний сын, а следом — 46-летний сосед. Оба также спустились в колодец и отравились токсичными испарениями, как и первый пострадавший. К сожалению, все трое погибли на месте, не успев выбраться.
Ещё двое мужчин попытались спасти соседей и тоже спустились в колодец, но потеряли сознание. В это время на помощь прибыли сотрудники МЧС, которые с помощью специального оборудования извлекли пострадавших и передали врачам. Двое выживших были срочно госпитализированы.
По данному факту начата доследственная проверка.
Этот случай ещё раз напоминает о смертельной опасности, которую представляют закрытые пространства с высокой концентрацией токсичных газов. Работы в подобных условиях должны проводиться только при наличии спецсредств защиты и подготовки. В противном случае, даже обычная попытка помочь может закончиться трагедией.