Даже игрушки со взрывчаткой: ВС РФ показали, как обезвреживают оставленные ВСУ в Курской области мины. Видео

В процессе разминирования применяются современные технические средства, включая робототехнические комплексы «Уран-6» и «Сталкер». Эти устройства позволяют обследовать опасные участки дистанционно, минимизируя риски для личного состава. Кроме того, саперы используют миноискатели и другую спецтехнику для поиска взрывоопасных предметов, в том числе зарубежного производства. Главная задача специалистов — обеспечить безопасность местных жителей и создать условия для восстановления жизненно важной инфраструктуры в освобожденных населенных пунктах.