ВСУ выпустили 148 дронов по России и впервые ударили по ивановской Кинешме: карта атак БПЛА за 26 мая

В социальных сетях появились сообщения о падении обломков одного из дронов возле школы в подмосковных Бронницах, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Жители Раменского сообщали о взрыве, а около 00:52 очевидцы услышали громкий хлопок в районе аэропорта Внуково. Также пользователи отмечают перебои в работе мобильной связи в Щелково и сбои GPS-навигации в Москве.