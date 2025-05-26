ВСУ выпустили 148 дронов по России и впервые ударили по ивановской Кинешме: карта атак БПЛА за 26 мая

Над Московским регионом уничтожили шесть БПЛА ВСУ.
В течение минувшей ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 96 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, над регионами РФ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Над Московским регионом были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. По информации ведомства, с 10:00 по московскому времени 25 мая до 08:00 26 мая в различных регионах России было уничтожено в общей сложности 148 дронов. Подробнее о последствиях атаки ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: Инфографика URA.RU.
Москва и Московская область.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, средствами ПВО были уничтожены два дрона над городом. На месте падение обломков БПЛА работают экстренные службы. Жертв и разрушений не зафиксировано. Всего за последние сутки в московском регионе сбито шесть БПЛА.
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В социальных сетях появились сообщения о падении обломков одного из дронов возле школы в подмосковных Бронницах, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Жители Раменского сообщали о взрыве, а около 00:52 очевидцы услышали громкий хлопок в районе аэропорта Внуково. Также пользователи отмечают перебои в работе мобильной связи в Щелково и сбои GPS-навигации в Москве.
Ивановская область.
Город Кинешма Ивановской области впервые подвергся атаке украинских БПЛА. По данным оперативного штаба региона, в промзоне повреждена хозяйственная постройка, используемая для хранения упаковки. Жертв нет. В общей сложности область атаковали четыре БПЛА.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОчевидец рассказал об обстановке в Кинешме Ивановской области, куда впервые ударили ВСУ.
По информации Mash, целью атаки мог быть крупный химический завод, но официального подтверждения этому нет. Местные жители сообщали о четырех громких хлопках между 3:40 и 4:30 утра. В городе сохраняется режим повышенной опасности из-за угрозы новых атак.
Ярославская область.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраевв своем telegram-канале сообщил, что один украинский беспилотник был сбит на подлете к Ярославлю. Разрушений и пострадавших нет. Жителей просят сообщать в экстренные службы при обнаружении обломков.
Калужская область.
За ночь в регионе сбили пять украинских БПЛА. Три дрона уничтожены в Жуковском районе, по одному — в Думиничском районе и на окраине Обнинска. Губернатор Владислав Шапша заявил, что жертв и разрушений нет. На местах падения работают оперативные службы.
Рязанская область.
Над территорией региона силами ПВО уничтожены два украинских беспилотника. Губернатор Павел Малков в своем telegram-канале сообщил, что жертв и разрушений не зафиксировано.
Брянская область.
Зафиксирована 31 атака украинских БПЛА. По данным главы региона Александра Богомаза, все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. На местах работают оперативные службы, информация о повреждениях не поступала, написал в telegram-канале Богомаз.
Белгородская область.
Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов зафиксированы над территорией Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в своем telegram-канале сводную информацию по отдельным районам:
В Борисовском районе атакован поселок Борисовка (три БПЛА). Повреждения получили: три квартиры в МКД, восемь автомобилей и хозяйственная постройка. В Грайворонском округе обстреляны четыре населенных пункта (три БПЛА + шесть снарядов). Последствия — масштабное отключение электричества в 13 селах. Краснояружский район подвергся массированному обстрелу (шесть БПЛА + 45 снарядов) по 10 населенным пунктам. В Шебекинском округе зафиксирована самая массовая атака — 30 дронов (22 сбито). Имеются повреждения промышленных объектов и частного сектора.
Курская область.
ВСУ выпустили 11 бпла над территорией Курской области. Власти региона не прокомментировали атаки.
Тульская область.
Над областью зафиксировано девять украиснких дронов. Глава региона Дмитрий Миляев предупредил telegram-канале о сохранении угрозы новых атак в своем.
Орловская область.
Украина выпустила восемь дронов над Орловской областью. Губернатор Андрей Клычков сообщил в telegram-канале об отсутствии пострадавших и повреждений.
Владимирская область.
Системы ПВО РФ уничтожили два БПЛА ВСУ над территорией Владимирской области. Подробной информации на текущий момент нет.
Республика Татарстан.
Над территорией Республики Татарстан уничтожен один БПЛА. Деталей о разрушениях и жертвах нет.
Ограничения в российских аэропортах.
Внуково, Домодедово, Жуковский — ограничения действовали с 00:18 до 00:40, затем повторно с 06:38 до 07:10, и в Домодедово и Жуковском — с 10:30 до 10:53Нижнекамск (Бегишево) — с 00:40 до 02:10Ярославль (Туношна) — с 01:09 до 07:40Череповец — с 02:15 до 07:51Нижний Новгород (Стригино) — с 02:47 до 07:40Калуга (Грабцево) — с 06:57.