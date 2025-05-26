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Школьника закололи шампуром на выпускной вечеринке в Каскелене

Празднование окончания школы в Каскелене обернулось трагедией — один из выпускников погиб от удара шампуром. По данным полиции Алматинской области, инцидент произошёл во время вечеринки, которую подростки устроили в арендованном коттедже, передаёт BAQ.KZ.

Источник: pixabay

Сообщается, что некоторые участники вечеринки распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из подростков, находившийся в состоянии сильного опьянения, начал вести себя агрессивно и угрожал окружающим шампурами.

Один из школьников попытался успокоить одноклассника и защитить девушку. Именно в этот момент он получил смертельный удар шампуром в область сердца. Подросток скончался до приезда скорой помощи.

уточняют источники

По факту произошедшего начато досудебное расследование по статье об убийстве. Подозреваемый — одноклассник погибшего — установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания, сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

Родители подозреваемого привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Также в управление образования направлено представление для принятия мер в рамках их компетенции.

Проводятся необходимые следственные действия. Иная информация пока не разглашается в интересах следствия.