Школьника закололи шампуром на выпускной вечеринке в Каскелене

Сообщается, что некоторые участники вечеринки распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из подростков, находившийся в состоянии сильного опьянения, начал вести себя агрессивно и угрожал окружающим шампурами.
Один из школьников попытался успокоить одноклассника и защитить девушку. Именно в этот момент он получил смертельный удар шампуром в область сердца. Подросток скончался до приезда скорой помощи.
По факту произошедшего начато досудебное расследование по статье об убийстве. Подозреваемый — одноклассник погибшего — установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания, сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.
Родители подозреваемого привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Также в управление образования направлено представление для принятия мер в рамках их компетенции.
Проводятся необходимые следственные действия. Иная информация пока не разглашается в интересах следствия.