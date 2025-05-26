Ростовский пенсионер обстрелял школьниц, покусившихся на его черешню

Мать пострадавшей незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. В ходе проверки выяснилось, что выстрелы произвел пенсионер, владелец участка, на котором росло дерево. По его словам, он стрелял вверх и в забор, не имея намерения причинить вред. Предполагается, что пуля рикошетом попала в ребенка. Пневматическая винтовка была изъята полицией. В настоящее время семья пострадавшей ожидает результатов судебно-медицинской и трасологической экспертиз.