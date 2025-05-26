Сорвавшая черешню девочка в российском регионе получила пулю в спину

В городе Пролетарске Ростовской области произошел инцидент с применением пневматического оружия против несовершеннолетних.
Как сообщает Telegram-канал «Наша неделя. Пролетарск», 23 мая 2025 года четверо школьниц, гулявших по улице, заметили ветви черешни, свисавшие через забор частного дома. Решив сорвать ягоды, девочки неожиданно услышали звуки выстрелов.
Испуганные подростки попытались скрыться, но пожилой владелец участка продолжил стрельбу. Одна из пуль, по словам очевидцев, срикошетила и ранила 14-летнюю девушку в плечо. Пострадавшая была доставлена в больницу, а её семья подала заявление в правоохранительные органы.
Личность стрелка установили оперативно — им оказался 67-летний местный житель. Мужчина пояснил следствию, что не намеревался причинять вред детям, а лишь отпугивал их, стреляя в воздух и в ограждение. Однако баллистическая экспертиза подтвердила, что ранение стало результатом попадания срикошетившей пули.
В настоящее время по факту происхождения ведётся доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о хулиганстве и причинении вреда здоровью.
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