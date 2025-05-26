Сорвавшая черешню девочка в российском регионе получила пулю в спину

Личность стрелка установили оперативно — им оказался 67-летний местный житель. Мужчина пояснил следствию, что не намеревался причинять вред детям, а лишь отпугивал их, стреляя в воздух и в ограждение. Однако баллистическая экспертиза подтвердила, что ранение стало результатом попадания срикошетившей пули.