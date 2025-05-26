Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске таксист задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая — РИА Новости. Водитель такси в Челябинске в ходе конфликта с 24-летней пассажиркой задушил ее, а тело увез и закопал в лесной местности, возбуждено уголовное дело, мужчину задержали, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

По данным следствия, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 24-летней дочери, которая перестала выходить на связь и не вышла на работу. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Установлено, что ночью 22 мая обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ — в ходе поездки между ним и девушкой произошел конфликт, в результате мужчина вблизи остановки общественного транспорта «ЗАО Пластик» в Курчатовском районе Челябинска задушил пассажирку. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал.

По данным ГУМВД России по региону, 36-летний подозреваемый задержан, он пытался ввести следствие в заблуждение, давал несоответствующие действительности показания.

«Следователем следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз, уточняется в сообщении.