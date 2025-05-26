В Челябинске таксист задушил пассажирку и закопал ее тело в лесу

По данным следствия, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 24-летней дочери, которая перестала выходить на связь и не вышла на работу. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Установлено, что ночью 22 мая обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ — в ходе поездки между ним и девушкой произошел конфликт, в результате мужчина вблизи остановки общественного транспорта «ЗАО Пластик» в Курчатовском районе Челябинска задушил пассажирку. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал.