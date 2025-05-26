Жители села в Башкирии страдают от агрессивных ворон

Жители села Ермолаево столкнулись с неожиданной проблемой: в местном парке на них нападают вороны. Сельчане, уставшие от агрессивных птиц, написали жалобы в местную администрацию с просьбой разобраться в ситуации. На возмущения жителей власти отреагировали и написали официальный ответ в социальных сетях.