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Жители села в Башкирии страдают от агрессивных ворон

Жители села Ермолаево столкнулись с агрессией ворон в парке.

Источник: Комсомольская правда

Жители села Ермолаево столкнулись с неожиданной проблемой: в местном парке на них нападают вороны. Сельчане, уставшие от агрессивных птиц, написали жалобы в местную администрацию с просьбой разобраться в ситуации. На возмущения жителей власти отреагировали и написали официальный ответ в социальных сетях.

По словам властей, повлиять на поведение пернатых не представляется возможным, поскольку законодательство запрещает отстрел и охоту на серых ворон в пределах населенных пунктов.

Специалисты объясняют агрессию птиц естественным инстинктом защиты потомства. Период, когда воронята покидают гнезда, приходится на середину июня, а к июлю птичьи семьи распадаются, и взрослые особи перестают проявлять агрессию, обнадежили сельчан в администрации.

— Мы рекомендуем воздержаться от посещения парка до конца июля. В следующем году планируется провести профилактическую обрезку крон деревьев, чтобы минимизировать вероятность повторения подобной ситуации, — заключили в администрации.

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