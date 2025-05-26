Тысячи людей без света — что происходит с электричеством в Крыму

Нет электричества и на Мищенко, Мичурина, Адаманова, Танкистов, Почтовой, Спендиарова, Консульской, переулках Серный, Солнечный и прилегающих к ним улицах и переулках. Восстановить электроснабжение в Судаке планируют в течение 3-х часов.