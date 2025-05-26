Тысячи людей без света — что происходит с электричеством в Крыму

Так, в Судаке без света остались 27 улиц и переулков: Приморская, Истрашкина, Ушакова, Морская, Октябрьская, Рыбачья, Шоссе туристов, Шоссе Восточное, Коммунальная, Гагарина, Ломоносова, Цветочная, Партизанская, Бирюзова, Мира, Виноградная, Яблоневая, Ленина.
Нет электричества и на Мищенко, Мичурина, Адаманова, Танкистов, Почтовой, Спендиарова, Консульской, переулках Серный, Солнечный и прилегающих к ним улицах и переулках. Восстановить электроснабжение в Судаке планируют в течение 3-х часов.
В Евпатории в понедельник утром оказались обесточены больше 10 улиц.
«Без света проспект Ленина, улицы Белинского, Гоголя, Демышева, Дувановская, Кирова, Пушкина, Санаторская, Урицкого, Хозяйственная, проезд Гоголя и прилегающие к ним улицы и переулки», — говорится в сообщении.
Энергетики уже работают над устранением аварии, плановое время возобновления подачи ресурса — до 12.00.
В Саках без электроэнергии остались больше 8 тысяч абонентов. В городе в 07:56 отключили Сакский РЭС на подстанции 110 кВ Саки. Обесточены 13 трансформаторных подстанций, 3778 точек поставок.