Кто устроил диверсию и блэкаут в Каннах. Что известно о ЧП

В обращении говорится, что две «группы анархистов» перед торжественной церемонией вручения наград кинофестиваля и гала-вечера намеренно прервали работоспособность подстанции, которая обеспечивала электричеством агломерацию города Канны. Кроме того, виновники блэкаута объяснили, что перерезали линию электроснабжения с напряжением 225 кВ, которая связывает Канны и Ниццу.
Информация о том, действительно ли акцию провели анархисты и действительно ли они являются авторами обращения, официально не подтверждена.
Когда часть потребителей департамента Приморские Альпы 24 мая остались без света, власти сразу предположили, что причиной блэкаута может быть акт намеренного вредительства. Специалисты, которые занимались устранением повреждений, позже выяснили, что опору ЛЭП в коммуне Вильнев-Лув, находящуюся в 20 км от Канн, подпилили. Кроме того, в коммуне Таннерон в департаменте Вар злоумышленники подожгли высоковольтную подстанцию.
По данным портала Deadline, обесточенными остались не только Канны, но и территория всего департамента Приморских Альп. Без электроснабжения из-за аварии на высоковольтной линии остались около 160 тысяч домохозяйств.
Акция анархистов внесла корректировки в расписание программы последнего дня кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах. В этом году творческий конкурс кинематографистов проводился уже в 78-й раз. В одном из мультиплекс-кинотеатров Cineum Cannes из-за аварии остановили показ ленты франко-испанского режиссера Оливера Лаше «Сират». Дворец кинофестивалей и конгрессов на набережной Круазет, где должна была пройти церемония вручения «Золотой пальмовой ветви», также оказался обесточен.
Директор Каннского кинофестиваля Кристофер Арну выступил с заявлением. Он объяснил BFMTV, что организаторы восстановили подачу электричества с помощью генераторов через несколько минут после начала блэкаута. Дворец кинофестивалей и конгрессов подключили к резервной системе электроснабжения. Гала-вечер прошел по плану. Главный приз кинофестиваля получил фильм «Простая случайность» режиссера из Ирана Джафара Панахи.
В апреле без электроснабжения на несколько часов в Европе остался Пиренейский полуостров. Перебои затронули Францию, Бельгию, Андорру, Испанию и Португалию. Из-за отсутствия электричества в Испании и Португалии не работал общественный транспорт, аэропорты, магазины, фиксировались сбои в работе мобильной связи.