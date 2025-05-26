Кто устроил диверсию и блэкаут в Каннах. Что известно о ЧП

Когда часть потребителей департамента Приморские Альпы 24 мая остались без света, власти сразу предположили, что причиной блэкаута может быть акт намеренного вредительства. Специалисты, которые занимались устранением повреждений, позже выяснили, что опору ЛЭП в коммуне Вильнев-Лув, находящуюся в 20 км от Канн, подпилили. Кроме того, в коммуне Таннерон в департаменте Вар злоумышленники подожгли высоковольтную подстанцию.