Пропавшую девушку в Омской области ищут с помощью квадроциклов и вертолётов

Милена Акентьева пропала 18 мая в Муромцевском районе Омской области. 18-летняя выпускница вышла от подруги в селе Камышино-Воронежское и исчезла.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения девушки. Поисками занимаются следователи, волонтеры и местные жители. В день исчезновения Милена была одета в серую кофту с вырезами на плечах и серые джинсы-клёш, мобильного телефона при ней не было.
Появились важные зацепки в ходе поисков. В одном из поисковых квадратов обнаружены следы и лежанка. Очевидцы сообщают, что видели похожую девушку в компании молодых людей возле автомобиля УАЗ с надписью «Храм». Также существует версия, что девушка могла уехать в село Моховое.
Но основная версия — девушка могла заблудиться в большом лесном массиве. В поисках задействованы более сотни человек ежедневно, используются квадрокоптеры.
«В обед 19 мая добровольцы выехали на место пропажи. Ребята оставались на месте до 21 мая. Совместно с поисковым отрядом “Доброспас-Омск”, с сотрудниками полиции и МЧС, местными жителями была проверена большая территория. Местность сложная: вода, болота, грязь, змеи.
И 19, и 20 мая на поиске работал вертолёт, который помогает отряду «ЛизаАлерт», Анисимов Александр с воздуха осматривал территорию. Пилоты квадрокоптера регулярно поднимали аппарат в небо: осматривается территория, делаются снимки, которые впоследствии оперативно отсматривает обученная нейросеть и люди. Коптеры «ЛизаАлерт» поднимались над местом поиска 20, 21, 25, 25 мая и сегодня, 26 мая, тоже работают. На поиск приехал клуб квадроциклистов.
В поиске активно помогают местные жители, администрация Муромцевского района, местные сотрудники служб! Постоянно в штабе, поддерживают, обеспечивают необходимым, идут на задачи вместе с поисковиками, кормят наших ребят и дают им отдохнуть.
Сегодня, 26 мая, поиск продолжается! Участники поиска продолжают осматривать район пропажи, пробираться в труднодоступные места и осматривать участки с воздуха«, — рассказали omsk.aif.ru в пресс-службе “ЛизаАлерт”.
Требуются волонтеры: владельцы лошадей, охотники, рыбаки и местные жители, знающие территорию. Время поиска составляет уже 7 дней, но поиски продолжаются. Люди не теряют надежды найти Милену живой.