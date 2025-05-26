Пропавшую девушку в Омской области ищут с помощью квадроциклов и вертолётов

И 19, и 20 мая на поиске работал вертолёт, который помогает отряду «ЛизаАлерт», Анисимов Александр с воздуха осматривал территорию. Пилоты квадрокоптера регулярно поднимали аппарат в небо: осматривается территория, делаются снимки, которые впоследствии оперативно отсматривает обученная нейросеть и люди. Коптеры «ЛизаАлерт» поднимались над местом поиска 20, 21, 25, 25 мая и сегодня, 26 мая, тоже работают. На поиск приехал клуб квадроциклистов.