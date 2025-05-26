Во Владивостоке водитель сбил 5-летнего ребёнка и скрылся

Во Владивостоке полиция разыскивает водителя, сбившего ребёнка и скрывшегося с места происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент произошёл на внутридворовой территории возле дома № 40 по улице Карбышева в Первореченском районе. По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пятилетнего мальчика, который переходил дорогу справа налево по ходу движения машины.
«В результате ДТП 5-летний мальчик получил травму. Ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в полиции.
По факту ДТП составлены административные материалы по статьям 12.24 и 12.27 КоАП РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и местонахождения водителя. Назначен ряд экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в Артёме на улице Ульяновской произошло ДТП с участием ребёнка. Инцидент случился 8 мая около 15:00 в районе дома № 11/2. Неустановленный водитель мотоцикла сбил 7-летнего пешехода и скрылся с места аварии.