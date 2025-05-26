Во Владивостоке водитель сбил 5-летнего ребёнка и скрылся

Инцидент произошёл на внутридворовой территории возле дома № 40 по улице Карбышева в Первореченском районе. По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пятилетнего мальчика, который переходил дорогу справа налево по ходу движения машины.