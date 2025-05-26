Годовалая девочка пострадала в аварии с 2 машинами в Самарской области 25 мая

Это случилось в Красноярском районе губернии. Ребенка перевозили без детского кресла. Подробнее о ДТП рассказали представители регионального главка.
34-летний водитель Mini Cooper ехал по 2-му километру дороги «Волжский — Мирный» — Малая Царевщина — «Урал» с третьего в сторону первого. При развороте не уступил и влетел в «двенадцатую» с 35-летним мужчиной за рулем.
Последнего госпитализировали. В больницу отвезли и его 29-летнего пассажира, годовалую девочку. 32-летней женщине из иномарки назначили амбулаторное лечение.
Всего в губернии выявили десять ДТП с 15 пострадавшими и 304 нарушения ПДД. А на днях в Сызрани подросток без прав опрокинул мотоцикл. Ему тоже потребовалась помощь медиков.
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