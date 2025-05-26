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Пожилая женщина погибла при пожаре в Ростовской области

На животноводческой точке при пожаре погибла пожилая жительница Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Никольском Ростовской области при пожаре в вагончике на животноводческой точке погибла 72-летняя пенсионерка. Об этом утром 26 мая рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Умершую женщину нашли во время тушения. Всего выгорело 24 кв. метра. Предварительно, трагедия могла произойти из-за неосторожности при курении.

Спасатели напоминают: во время курения следует всегда использовать пепельницу, также нужно тщательно тушить окурки или опускать их в воду. Кроме этого, всем рекомендуют установить в жилых и рабочих помещениях пожарные извещатели.

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