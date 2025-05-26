В Самарской области поймали изготовителя наркотиков и изъяли 11 кг мефедрона

42-летнего злоумышленника задержали сотрудники регионального УФСБ. Подробностями поделилась пресс-служба ведомства.
Мужчина входил в преступную группу, которая занималась поставкой прекурсоров и химических реагентов для создания наркотиков в лабораториях. Далее их распространяли по другим субъектам страны.
Правоохранители задержали злоумышленника в феврале нынешнего года. В тот момент он изготавливал «запрещенку». В его квартире нашли и изъяли около 11 килограммов мефедрона, оборудование и необходимые для производства вещества.
На него завели уголовное дело. Пока находится под стражей. Ранее писали, что жителя губернии на 5 лет отправили за решетку за хранение наркотиков.
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