Пенсионер на «Калине» врезался в велосипедиста в Автозаводском районе Тольятти

Авария произошла в воскресенье утром. Владельцу двухколесного транспорта потребовалась помощь врачей.
В региональном главке объяснили: 74-летний пенсионер на «Калине» следовал по жилой зоне с улицы Автостроителей в сторону 40 лет Победы. Вблизи панельной девятиэтажки на Дзержинского, 11 врезался в 33-летнего велосипедиста.
Последнему после столкновения с отечественной легковушкой назначили амбулаторное лечение. В тот же день в 63-м регионе в ДТП с двумя машинами пострадала годовалая девочка. Ее везли без детского кресла.
Участвуйте в розыгрыше призов для подписчиков нашего телеграм-канала до 1 июня!