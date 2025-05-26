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Пенсионер на «Калине» врезался в велосипедиста в Автозаводском районе Тольятти

Авария произошла в воскресенье утром. Владельцу двухколесного транспорта потребовалась помощь врачей.

Авария произошла в воскресенье утром. Владельцу двухколесного транспорта потребовалась помощь врачей.

В региональном главке объяснили: 74-летний пенсионер на «Калине» следовал по жилой зоне с улицы Автостроителей в сторону 40 лет Победы. Вблизи панельной девятиэтажки на Дзержинского, 11 врезался в 33-летнего велосипедиста.

Последнему после столкновения с отечественной легковушкой назначили амбулаторное лечение. В тот же день в 63-м регионе в ДТП с двумя машинами пострадала годовалая девочка. Ее везли без детского кресла.

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