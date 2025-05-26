Убийственное самолечение: 23-летняя беременная девушка из Башкирии проигнорировала грипп и потеряла ребенка

В Уфе спасли 23-летнюю беременную девушку, у которой развились тяжелые заболевания из-за попыток самостоятельно вылечить грипп. О подробностях трагического случая рассказал главный врач РКБ им. Куватова Мурад Авзалов.
По его словам, в больницу девушку доставили санавиацией из Стерлитамака в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пациентки сразу целый комплекс опасных патологий: грипп типа В, тяжелую внебольничную пневмонию, сепсис с развитием полиорганной недостаточности, а также внутриутробную гибель плода на фоне декомпенсированной плацентарной недостаточности.
Как выяснилось, на 25−26 неделе беременности девушка неоднократно вызывала скорую помощь с жалобами на высокую температуру, кашель и озноб. Несмотря на рекомендации медиков о срочной госпитализации с подозрением на грипп, она отказалась от стационарного лечения, пытаясь справиться с болезнью самостоятельно.
К 28 неделе состояние резко ухудшилось. С сильными болями в груди и выраженной одышкой пациентку экстренно госпитализировали в инфекционное отделение стерлитамакской больницы. УЗИ подтвердило гибель плода. В связи с угрозой для жизни женщины врачи приняли решение о переводе её на ИВЛ и срочной транспортировке санитарной авиацией в Уфу.
Специалисты Перинатального центра провели экстренное родоразрешение естественным путем — это было единственным шансом спасти пациентку. Последующие 12 суток она находилась в реанимационном отделении, где получала комплексную терапию.
— Ежедневно состояние пациентки контролировали специалисты ведущего федерального центра акушерства и гинекологии им. В. И. Кулакова посредством телемедицинских консультаций. Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей женщину удалось стабилизировать и перевести в пульмонологическое отделение для дальнейшего лечения, — сказал Авзалов.
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