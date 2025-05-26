Убийственное самолечение: 23-летняя беременная девушка из Башкирии проигнорировала грипп и потеряла ребенка

К 28 неделе состояние резко ухудшилось. С сильными болями в груди и выраженной одышкой пациентку экстренно госпитализировали в инфекционное отделение стерлитамакской больницы. УЗИ подтвердило гибель плода. В связи с угрозой для жизни женщины врачи приняли решение о переводе её на ИВЛ и срочной транспортировке санитарной авиацией в Уфу.