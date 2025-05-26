В Самарской области 24-летний парень на «Гранте» опрокинулся и попал в больницу

ДТП случилось 25 мая в Хворостянском районе губернии. Потребовалась госпитализация, сообщили в региональном ГУ МВД.
24-летний парень на «Гранте» ехал по 2-му километру трассы «Осинки — Хворостянка — Прогресс» с последнего до первого. По пути не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.
Молодого автолюбителя и его 18-летнего пассажира отвезли в медучреждение. А в Автозаводском районе Тольятти пенсионер на «Калине» врезался в 33-летнего велосипедиста.
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