В Самаре пьяная девушка сообщила о ложном минировании ТЦ

Бывший молодой человек самарчанки работал в торговом центре. Девушка в состоянии алкогольного опьянения решила проучить парня и сообщила о минировании ТЦ. Горожанку задержали. Ее признали виновной по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и оштрафовали на 300 тысяч рублей.