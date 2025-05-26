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В Самаре пьяная девушка сообщила о ложном минировании ТЦ

В Самаре девушка решила сообщить о ложном минировании, чтобы проучить бывшего возлюбленного.

В Самаре местная жительница решила сообщить о ложном минировании торгового центра, чтобы проучить бывшего возлюбленного. Идея пришла ей поздней ночью после ссоры, об этом сообщили в ГУФССП России по Самарской области.

Бывший молодой человек самарчанки работал в торговом центре. Девушка в состоянии алкогольного опьянения решила проучить парня и сообщила о минировании ТЦ. Горожанку задержали. Ее признали виновной по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Сотрудники службы возбудили исполнительное производство. Самарчанке сообщили о последствиях неисполнения судебного решения. Девушка полностью погасила штраф.