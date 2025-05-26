Сварщик из Екатеринбурга отправил на «безопасные счета» 11 млн рублей

В Екатеринбурге электросварщик одного из предприятий перевел на «безопасные счета» мошенников все свои сбережения — почти 11 млн рублей. Об этом сообщили ЕАН в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
В ОП № 15 Екатеринбурга обратился 42-летний местный житель, который заявил о совершенном в отношении мошенничестве. Он отправил неизвестно кому 10 млн 995 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Пострадавший рассказал, что днем 17 мая ему в Telegram пришло сообщение от якобы замдиректора по кадрам предприятия, где он работает. Лжеруководитель пояснил, что идет проверка и с ним свяжутся компетентные органы. Затем мужчине позвонил неизвестный, который сообщил, что мошенники завладели его персональными данными и осуществляют попытки перевода денежных средств. Собеседник заявил, что для спасения денег их надо перевести на «безопасные счета». С 19 по 21 мая сварщик обналичил все свои сбережения и отправил на счета, указанные мошенниками.
Причем 21 мая, когда он пытался снять остатки денег, работники банка вызвали полицейского. Он убедил мужчину, что его обманывают мошенники и ему следует обратиться с заявлением в ОВД. Сварщик поверил полицейскому и ушел из банка, однако вечером ему снова позвонили мошенники. Они спросили о деньгах, и на следующий день мужчина снова пошел в банк, снял со счета последние 3 млн и отправил аферистам.
Полиция Екатеринбурга еще раз напоминает: если вам поступит подозрительный звонок от «начальника» или «коллеги», сотрудников «Росфинмониторинга», «Банка России», «ФСБ», «МВД», портала «Госуслуги», «сотового оператора», «домофонной компани» или иной «структуры», не надо беспрекословно следовать их указаниям. Сначала следует убедиться, что аккаунт или номер действительно принадлежит владельцу. Кем бы незнакомцы ни представились, им нельзя передавать данные карт, коды из СМС, а также называть логин и пароль для входа в банковское приложение.