Сварщик из Екатеринбурга отправил на «безопасные счета» 11 млн рублей

Пострадавший рассказал, что днем 17 мая ему в Telegram пришло сообщение от якобы замдиректора по кадрам предприятия, где он работает. Лжеруководитель пояснил, что идет проверка и с ним свяжутся компетентные органы. Затем мужчине позвонил неизвестный, который сообщил, что мошенники завладели его персональными данными и осуществляют попытки перевода денежных средств. Собеседник заявил, что для спасения денег их надо перевести на «безопасные счета». С 19 по 21 мая сварщик обналичил все свои сбережения и отправил на счета, указанные мошенниками.