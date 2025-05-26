В Тольятти женщина взяла 1,2 миллиона у 86-летней пенсионерки и отдала аферистам

Подозреваемая объяснила: действовала по наводке злоумышленников, которые ранее стащили у нее крупную сумму. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
86-летняя пострадавшая уточнила: с ней связались незнакомцы и рассказали, что на нее якобы оформили кредит. Предложили перевести деньги на якобы безопасный счет. Только так, уверяли они, их можно было спасти.
Позже к ней приехала 77-летняя женщина. Передала ей 1,2 млн рублей. Далее они попали в руки аферистов. После правоохранители задержали подозреваемую и отвезли в отдел.
Там заявила: ранее неизвестные забрали у нее 470 тыс. рублей и предложили поработать со «спецслужбами». Говорили, что может помочь другим обманутым пенсионерам. В итоге на нее завели уголовное дело. Также проходит по другому как потерпевшая.
До этого сообщали, что самарчанка потеряла 1,3 млн рублей при продаже машины.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!