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В Тольятти женщина взяла 1,2 миллиона у 86-летней пенсионерки и отдала аферистам

Подозреваемая объяснила: действовала по наводке злоумышленников, которые ранее стащили у нее крупную сумму.

Подозреваемая объяснила: действовала по наводке злоумышленников, которые ранее стащили у нее крупную сумму. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

86-летняя пострадавшая уточнила: с ней связались незнакомцы и рассказали, что на нее якобы оформили кредит. Предложили перевести деньги на якобы безопасный счет. Только так, уверяли они, их можно было спасти.

Позже к ней приехала 77-летняя женщина. Передала ей 1,2 млн рублей. Далее они попали в руки аферистов. После правоохранители задержали подозреваемую и отвезли в отдел.

Там заявила: ранее неизвестные забрали у нее 470 тыс. рублей и предложили поработать со «спецслужбами». Говорили, что может помочь другим обманутым пенсионерам. В итоге на нее завели уголовное дело. Также проходит по другому как потерпевшая.

До этого сообщали, что самарчанка потеряла 1,3 млн рублей при продаже машины.

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