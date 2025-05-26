В Кличеве мать и дочь отравились угарным газом: их госпитализировали

26 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кличеве мать и дочь отравились угарным газом. Об этом БЕЛТА рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о госпитализации двух человек с отравлением угарным газом из частного жилого дома в Кличеве поступило 26 мая в 2.35.
Пострадали 35-летняя женщина, хозяйка дома, и ее 8-летняя дочь. Накануне вечером они производили топку печи и почувствовали недомогание, после чего вызвали скорую медицинскую помощь. Обе пострадавшие были госпитализированы в Кличевскую центральную районную больницу.
По предварительной информации, причиной отравления стало преждевременное закрытие задвижки дымохода, что привело к накоплению угарного газа в помещениях. -0-