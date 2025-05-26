В Москве ребенок выпал из окна, оперевшись на москитную сетку

Инцидент случился, когда мама девочки временно вышла в другую комнату. В результате падения с высоты ребёнок получил травмы и был госпитализирован.
Правоохранительные органы напоминают родителям: даже кратковременное оставление малолетних детей без присмотра может привести к трагическим последствиям, особенно если в помещении открыты окна. Москитная сетка предназначена исключительно для защиты от насекомых и не способна удержать ребёнка, опирающегося на неё.
Также специалисты советуют не ставить мебель рядом с окнами, поскольку дети могут использовать её как ступеньку, чтобы добраться до подоконника.
По данным статистики, большинство таких происшествий случается именно в тёплое время года, когда окна остаются открытыми для проветривания. Именно поэтому эксперты настоятельно рекомендуют заранее принимать меры безопасности. Ваша бдительность — лучшая защита для ребёнка.