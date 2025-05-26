В Москве ребенок выпал из окна, оперевшись на москитную сетку

Правоохранительные органы напоминают родителям: даже кратковременное оставление малолетних детей без присмотра может привести к трагическим последствиям, особенно если в помещении открыты окна. Москитная сетка предназначена исключительно для защиты от насекомых и не способна удержать ребёнка, опирающегося на неё.