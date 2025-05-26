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В Москве ребенок выпал из окна, оперевшись на москитную сетку

На 2-й Владимирской улице произошёл трагический случай: маленькая девочка 2023 года рождения выпала из окна своей квартиры. Как сообщает прокуратура Москвы, по предварительным данным, ребёнок опёрся на москитную сетку, которая не выдержала веса и провалилась.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Инцидент случился, когда мама девочки временно вышла в другую комнату. В результате падения с высоты ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

Правоохранительные органы напоминают родителям: даже кратковременное оставление малолетних детей без присмотра может привести к трагическим последствиям, особенно если в помещении открыты окна. Москитная сетка предназначена исключительно для защиты от насекомых и не способна удержать ребёнка, опирающегося на неё.

Также специалисты советуют не ставить мебель рядом с окнами, поскольку дети могут использовать её как ступеньку, чтобы добраться до подоконника.

По данным статистики, большинство таких происшествий случается именно в тёплое время года, когда окна остаются открытыми для проветривания. Именно поэтому эксперты настоятельно рекомендуют заранее принимать меры безопасности. Ваша бдительность — лучшая защита для ребёнка.