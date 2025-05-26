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21-летний самарец похитил товары на 5 тысяч после гулянки и отправился в колонию

Это случилось в Волжском районе губернии. Полицейские уже задержали парня с криминальным прошлым.

Это случилось в Волжском районе губернии. Полицейские уже задержали парня с криминальным прошлым, объяснили в региональном главке.

О происшествии правоохранителям рассказал работник торговой точки. Ущерб оценил примерно в 5 тыс. рублей. Полицейские осмотрели магазин, поговорили с сотрудниками и посетителями, взглянули на записи с камер наблюдения.

Далее поймали 21-летнего самарца, которого ранее судили за кражи. Молодой горожанин признал вину и добавил: на преступление пошел после застолья. По пути домой понял, что закончились деньги, и решил поправить финансовое положение.

Товары забрал и продал прохожим. Прибыль спустил на свои нужды. Стал фигурантом уголовного дела. Мировой суд Волжского района отправил его на год и 9 месяцев в исправительную колонию общего режима. Плюс штраф в 15 тыс. рублей.

А недавно писали о 15-летнем подростке, который похитил 17 тыс. рублей из пекарни в Тольятти.

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