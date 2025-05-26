21-летний самарец похитил товары на 5 тысяч после гулянки и отправился в колонию

Товары забрал и продал прохожим. Прибыль спустил на свои нужды. Стал фигурантом уголовного дела. Мировой суд Волжского района отправил его на год и 9 месяцев в исправительную колонию общего режима. Плюс штраф в 15 тыс. рублей.