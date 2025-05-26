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В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по школьницам, собиравшим черешню

Инцидент произошел в городе Пролетарск Ростовской области. Местный житель, увидевший, что школьницы срывали черешню в его саду, открыл по ним стрельбу из ружья.

Источник: Российская газета

Как сообщает ГУ МВД России по Ростовской области, сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть отдела МВД России по Пролетарскому району от женщины, чья дочь получила ранение после того, как мужчина стрелял в нее, предположительно, из пневматического оружия.

Как выяснили полицейские, на территории земельного участка пенсионера три несовершеннолетние девочки собирали черешню. Мужчина вначале пытался криками прогнать детей, потом открыл по ним стрельбу. В результате пуля попала в одну из девочек.

По данному факту идет разбирательство, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, проинформировали ГУ МВД России по Ростовской области.