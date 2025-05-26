В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по школьницам, собиравшим черешню

Как сообщает ГУ МВД России по Ростовской области, сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть отдела МВД России по Пролетарскому району от женщины, чья дочь получила ранение после того, как мужчина стрелял в нее, предположительно, из пневматического оружия.