В ДТП в Смолевичском районе пострадала пассажир, женщину госпитализировали с полученными травмами

25 мая около 12.00 на 18 км автодороги Р-53 «Слобода-Новосады» 42-летний минчанин на автомобиле Geely Emgrand, по предварительной информации, не учел дистанцию и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Lada под управлением 49-летнего жителя Борисова.