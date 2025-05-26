26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Смолевичском районе пострадала пассажир, женщину госпитализировали с полученными травмами, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.
25 мая около 12.00 на 18 км автодороги Р-53 «Слобода-Новосады» 42-летний минчанин на автомобиле Geely Emgrand, по предварительной информации, не учел дистанцию и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Lada под управлением 49-летнего жителя Борисова.
В результате ДТП 52-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada с полученными травмами госпитализирована.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательным при движении, учитывать погодные и дорожные условия, при этом выбирать безопасную скорость и дистанцию. -0-