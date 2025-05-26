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В самарском аэропорту Курумоч задержали пассажира с сильнодействующим лекарством

В аэропорту Курумоч был задержан пассажир, который хотел провезти на территорию России запрещенный препарат.

В аэропорту Курумоч был задержан пассажир, который хотел провезти на территорию России запрещенный препарат. Подробности рассказали в Самарской таможне.

Как стало известно, мужчина прилетел из ОАЭ и был остановлен в «зеленом» коридоре. При нем было найдено лекарство с сильнодействующим веществом — трамадолом. Также, у него не было обнаружено рецепта от медика.

Представители таможни предупреждают граждан о том, что при приеме сильных препаратов необходимо всегда иметь с собой рецепт от врача. В таком случае провозить с собой лекарства разрешено.

Ранее мы писали о том, что за неделю в самарском аэропорту Курумоч было изъято у иностранцев более 130 килограммов орехов и специй.

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